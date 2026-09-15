Таємний підрозділ Німеччини купує зброю для України, - FT

Підрозділ також аналізує бойовий досвід ЗСУ та допомагає налагоджувати співпрацю з німецькою оборонною промисловістю.

У Міністерстві оборони Німеччини працює невелика й засекречена команда, яка стала одним із ключових механізмів військової підтримки України. Підрозділ Sonderstab Ukraine здатен укладати угоди на постачання озброєння всього за два тижні, обходячи традиційну німецьку бюрократію.

Як розповідає Financial Times, співробітники підрозділу працюють у крилі Міністерства оборони Німеччини з найвищим рівнем безпеки, а деякі співрозмовники видання називають команду "партизанським загоном".

Нині в Sonderstab Ukraine працює менш як 20 людей. Очолює його бригадний генерал Йоахім Кашке, колишній пілот винищувача "Торнадо".

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"У нас надзвичайно короткі ланцюжки прийняття рішень. Це робить нас мобільними та гнучкими", – пояснив Кашке.

Як виник "спецштаб України"

Підрозділ створили через кілька місяців після початку повномасштабного вторгнення Росії у 2022 році. Спочатку це був ситуаційний центр, який стежив за подіями на фронті та інформував політичне керівництво Німеччини.

Однак дуже швидко його завдання змінилися. Як згадує німецький воєначальник Крістіан Фройдінг, який очолював структуру на початковому етапі, команда почала шукати відповідь на питання, як саме Німеччина може допомогти Україні.

У липні 2022 року центр офіційно перетворили на Sonderstab Ukraine. На старті співробітники працювали практично цілодобово.

"Неприпустимо було казати: "Ну, вже п’ята година вечора, ми йдемо додому"", – розповів Фройдінг.

Згодом саме ця команда стала одним із головних каналів закупівлі озброєння для України.

Замість місяців бюрократії – два тижні

Механізм роботи Sonderstab Ukraine доволі простий: Україна повідомляє, яке озброєння їй необхідне, а німецька сторона шукає відповідні системи та оплачує їх.

При цьому спецпідрозділ може діяти значно швидше, ніж традиційні структури, відповідальні за закупівлі для Бундесверу. За даними FT, угоди на постачання зброї Україні іноді вдається укладати всього за два тижні.

Підрозділ також аналізує, як конкретне озброєння показує себе безпосередньо на полі бою. Отримані результати можуть впливати на подальші закупівлі.

Співрозмовники видання описують команду як структуру зі "стартапною" атмосферою. За словами одного з них, співробітники добре розуміють, які системи справді працюють, а які лише мають ефектний вигляд.

Українські дрони здивували Берлін

Одним із моментів, який змінив підхід Німеччини до військової допомоги, стала історія з розвідувальними безпілотниками німецького стартапу Quantum Systems.

Україна отримала п’ять таких дронів. Українські військові інтегрували їх із системою супутникового зв’язку Starlink і використовували для виявлення цілей для артилерії.

За словами офіцера запасу Маттіаса Пушніга, ця система допомагала українським силам зривати спроби російських військ форсувати Сіверський Донець під час боїв навесні 2022 року. Пушніг каже:

"Саме тоді ми вперше зрозуміли, у чому полягав успіх українців: вони застосовували саме такі рішення".

Після цього Німеччина почала оплачувати постачання дронів Quantum Systems, а також напряму закуповувати інші види озброєння в німецьких виробників.

Так з’явилася система IRIS-T

Одним із найвідоміших результатів роботи Sonderstab Ukraine стало фінансування першої системи протиповітряної оборони IRIS-T для України. Її виробляє німецька компанія Diehl. Згодом IRIS-T разом із американськими системами Patriot стала важливою частиною української протиповітряної оборони.

Показово, що після передачі цих систем Україні Бундесвер також замовив IRIS-T для власних потреб. Німеччина поступово пройшла шлях від передачі Україні зброї зі своїх запасів до масштабних закупівель безпосередньо в оборонної промисловості.

Німеччина стала одним із головних донорів України

Підхід Берліна до військової підтримки України суттєво змінився після початку повномасштабної війни.

До цього Німеччина тривалий час дотримувалася політики відмови від постачання зброї в зони бойових дій. Перед російським вторгненням у 2022 році Берлін навіть викликав критику пропозицією передати Україні 5000 шоломів.

Після початку повномасштабної війни ситуація змінилася. Німеччина спочатку передавала протитанкові та зенітні комплекси із запасів Бундесверу, а згодом перейшла до важчого озброєння.

Після скорочення військової допомоги Україні з боку США Німеччина стала найбільшим європейським постачальником військової підтримки Києву. За даними FT, цьогорічний бюджет військової допомоги Україні з боку Берліна становить 11,5 млрд євро.

Україна стала не лише отримувачем зброї

Останнім часом роль Sonderstab Ukraine знову змінюється. Підрозділ дедалі більше працює як посередник між українськими та німецькими військовими й оборонними компаніями.

У Берліні прагнуть отримувати український бойовий досвід, зокрема щодо використання безпілотників та протидії їм.

До Німеччини приїжджають українські військові, які діляться досвідом. Німецька сторона також отримує доступ до даних із поля бою, зокрема з української системи "Дельта", яка об'єднує інформацію від супутників, датчиків, дронів та перехоплених російських комунікацій.

Кашке називає цей обмін одним із найцінніших аспектів співпраці.

Берлін хоче швидше реагувати на зміни на фронті

Німеччина також підтримує виробництво нових видів українського озброєння, зокрема ракет, здатних завдавати ударів углиб території Росії.

Водночас між Берліном і частиною німецького оборонного сектору виникають суперечки щодо того, наскільки активно українські компанії залучаються до проєктів, які фінансуються Німеччиною.

Окремі представники галузі побоюються, що німецькі виробники можуть залишитися без частини контрактів. Водночас українська сторона дедалі більше прагне бути не лише імпортером, а й виробником та експортером озброєння.

Кашке наголошує, що головною перевагою Sonderstab залишається швидкість:

"З кожним пострілом вони можуть коригувати свої системи й тактику. Наші системи повинні встигати за цим розвитком".

За даними FT, від початку роботи Sonderstab Ukraine Кашке дев’ять разів відвідував Україну. Його підрозділ і надалі залишається невеликою, але впливовою структурою, яка має допомагати Берліну швидше реагувати на потреби української армії.

Допомога Україні - останні постачання з Німеччини

Як повідомляв УНІАН, німецькі зенітні артилерійські комплекси Skyranger 35 уже давно перебувають на озброєнні ЗСУ та захищають українське небо. Перше офіційне відео з новітньою системою оприлюднив 1020-й зенітний ракетно-артилерійський полк Повітряних сил ЗСУ.

Skyranger 35 - це 35-мм зенітна артилерійська система, яка у версії для України встановлена на шасі танка Leopard 1. За словами аналітиків, саме шасі було відремонтовано та оновлено. Зокрема, на одному з кадрів вони помітили, що водій отримав деякі сучасні електронні системи для управління машиною.

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