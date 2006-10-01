Показ моделей на ”Ukrainian Fashion Week осінь” (15 фото)

"Trade Mark Defile" - показ колекцій провідних торгових марок, що представлені на українському ринку одягу - пройшов у рамках "Ukrainian Fashion Week осінь 2006" в Києві, 29 вересня. "Trade Mark Defile" вже вдруге проходить в Україні, даючи можливість дизайнерам та торговим маркам представити свій творчий потенціал на розсуд фахівців, ЗМІ та покупців.

Моделі Олени Олійник (1,5,14), Голди Виноградської (2,3,4,6,9,15), ТМ Bogdanovich (7,8), ТМ TDL (10-13)

Фото Олександра Синиці