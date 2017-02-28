Брифінг волонтерів та учасників АТО щодо проблеми розмитнення гуманітарних вантажів через бездіяльність чиновників Мінсоцполітики

Після брифінгу учасники акції біля стін “Українського дому” підпишуть звернення до Прем’єр-міністра В.Гройсмана, і піднімуться до будівлі КМУ аби передати листа.

На площі перед “Українським домом” волонтери виставлять переобладнанні “швидкі”, придбані для військових. Через саботаж Мінсоцполітики ці автомобілі понад 2 місяці простояли на митниці у очікуванні розмитнення, замість того, щоб у час загострення ситуації на фронті вивозити з передової поранених.

Під час брифінгу будуть продемонстровані фото інших вантажів з різних регіонів України, які також місяцями чекають розмитнення, і за зберігання котрих на митних складах часто доведеться платити додатково.

За словами волонтерів, проблема зумовлена тим, що за три роки війни Мінсоцполітики не змогло спростити процедуру розмитнення волонтерських (гуманітарних) вантажів і затвердити вичерпний перелік необхідних для цього документів. Відтак процедури часто штучно затягуються, створюючи поле для чиновницьких зловживань.

Для врегулювання ситуації волонтери вимагають від Кабміну та Міністерства соціальної політики у невідкладному порядку встановити чіткі терміни розгляду документів, що подаються волонтерами для розмитнення вантажів та забезпечити прозорість процесу їх розгляду.

Детальніше про це під час брифінгу розкажуть:

• Оксана Сухорукова, Благодійна організація «БФ СВОЇ»;

• Валентина Варава, ГО «Ініціатива Е+»

• Віталій Дейнега, БФ «Повернись живим»;

• Василь Лось, лікар (72-га бригадиа)

• Євген (Жора) Турчак, ветеран АТО (95-та бригада)

Акредитація за телефоном: 050-8000-167 (Віра Прохира)