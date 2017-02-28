Брифінг волонтерів та учасників АТО щодо проблеми розмитнення гуманітарних вантажів через бездіяльність чиновників Мінсоцполітики
У вівторок, 28 лютого, о 10.15 в приміщенні «Українського кризового медіа центру» (вул. Хрещатик, 2. “Український дім”) відбудеться брифінг волонтерів та учасників АТО щодо проблеми розмитнення гуманітарних вантажів, спричиненої бездіяльністю чиновників Мінсоцполітики.
Після брифінгу учасники акції біля стін “Українського дому” підпишуть звернення до Прем’єр-міністра В.Гройсмана, і піднімуться до будівлі КМУ аби передати листа.
На площі перед “Українським домом” волонтери виставлять переобладнанні “швидкі”, придбані для військових. Через саботаж Мінсоцполітики ці автомобілі понад 2 місяці простояли на митниці у очікуванні розмитнення, замість того, щоб у час загострення ситуації на фронті вивозити з передової поранених.
Під час брифінгу будуть продемонстровані фото інших вантажів з різних регіонів України, які також місяцями чекають розмитнення, і за зберігання котрих на митних складах часто доведеться платити додатково.
За словами волонтерів, проблема зумовлена тим, що за три роки війни Мінсоцполітики не змогло спростити процедуру розмитнення волонтерських (гуманітарних) вантажів і затвердити вичерпний перелік необхідних для цього документів. Відтак процедури часто штучно затягуються, створюючи поле для чиновницьких зловживань.
Для врегулювання ситуації волонтери вимагають від Кабміну та Міністерства соціальної політики у невідкладному порядку встановити чіткі терміни розгляду документів, що подаються волонтерами для розмитнення вантажів та забезпечити прозорість процесу їх розгляду.
Детальніше про це під час брифінгу розкажуть:
• Оксана Сухорукова, Благодійна організація «БФ СВОЇ»;
• Валентина Варава, ГО «Ініціатива Е+»
• Віталій Дейнега, БФ «Повернись живим»;
• Василь Лось, лікар (72-га бригадиа)
• Євген (Жора) Турчак, ветеран АТО (95-та бригада)
Акредитація за телефоном: 050-8000-167 (Віра Прохира)