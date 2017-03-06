АВК представить новий "Королівський Шедевр"
06 березня, в понеділок, кондитерська компанія презентуватиме громадськості та засобам масової інформації новий «Королівський Шедевр» – шоколадні цукерки в подарунковій коробці.
Сьогодні «Королівський Шедевр» – це гордість АВК, адже над вдосконаленням продукту команда працювала понад 16 років. Це весняний подарунок компанії усім жінкам України.
В рамках заходу відбудеться презентація продукту: особливостей рецептури, нових смакових якостей, нової упаковки тощо.
Спікерами від компанії АВК виступлять:
Володимир Авраменко, генеральний директор компанії
Андрій Гаряжа, директор з якості
Зоряна Березова, бренд-менеджер продукту, маркетолог
Після завершення презентації відбудеться прес-брифінг.
Дата проведення: 06.03.17
Місце проведення: готель «Hyatt» (вул. Алли Тарасової,5).
Початок презентації: 11:00
Початок брифінгу: 12:30
Акредитація представників ЗМІ обов’язкова (здійснюється до 21:00, 05.03.17)
Звертайтеся до Прес-офісу АВК:
Анна Онищук
+ 38 (097) 353 1013
Катерина Дробілко
+ 38 (098) 229 6626