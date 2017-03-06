АВК представить новий "Королівський Шедевр"

06 березня, в понеділок, кондитерська компанія презентуватиме громадськості та засобам масової інформації новий «Королівський Шедевр» – шоколадні цукерки в подарунковій коробці.

Сьогодні «Королівський Шедевр» – це гордість АВК, адже над вдосконаленням продукту команда працювала понад 16 років. Це весняний подарунок компанії усім жінкам України. В рамках заходу відбудеться презентація продукту: особливостей рецептури, нових смакових якостей, нової упаковки тощо. Спікерами від компанії АВК виступлять: Володимир Авраменко, генеральний директор компанії Андрій Гаряжа, директор з якості Зоряна Березова, бренд-менеджер продукту, маркетолог Після завершення презентації відбудеться прес-брифінг. Дата проведення: 06.03.17 Місце проведення: готель «Hyatt» (вул. Алли Тарасової,5). Початок презентації: 11:00 Початок брифінгу: 12:30 Акредитація представників ЗМІ обов’язкова (здійснюється до 21:00, 05.03.17) Звертайтеся до Прес-офісу АВК: Анна Онищук + 38 (097) 353 1013 hanna.onischuk@avk.ua Катерина Дробілко + 38 (098) 229 6626 kateryna.drobilko@avk.ua

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