АВК представить новий "Королівський Шедевр"

11:00, 06 березня 2017
Разное
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06 березня, в понеділок, кондитерська компанія презентуватиме громадськості та засобам масової інформації новий «Королівський Шедевр» – шоколадні цукерки в подарунковій коробці.

Сьогодні «Королівський Шедевр» – це гордість АВК, адже над вдосконаленням продукту команда працювала понад 16 років. Це весняний подарунок компанії усім жінкам України. 

В рамках заходу відбудеться презентація продукту: особливостей рецептури, нових смакових якостей, нової упаковки тощо.      

Спікерами від компанії АВК виступлять:   

Володимир Авраменко, генеральний директор компанії

Андрій Гаряжа, директор з якості

Зоряна Березова, бренд-менеджер продукту, маркетолог

Після завершення презентації відбудеться прес-брифінг.

Дата проведення: 06.03.17

Місце проведення: готель «Hyatt» (вул. Алли Тарасової,5).

Початок презентації: 11:00

Початок брифінгу: 12:30 

Акредитація представників ЗМІ обов’язкова (здійснюється до 21:00, 05.03.17) 

Звертайтеся до Прес-офісу АВК:

Анна Онищук

+ 38 (097) 353 1013

hanna.onischuk@avk.ua     

Катерина Дробілко

+ 38 (098) 229 6626

kateryna.drobilko@avk.ua

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Теги: #АВК#анонс