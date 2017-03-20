Публічна дискусія "Реформа прокуратури: місія не/здійсненна?"
20 березня в Українському кризовому медіа-центрі (Київ, вул. Хрещатик, 2) відбудеться публічна дискусія “Реформа прокуратури: місія не/здійсненна?”. Організатор: Democracy Reporting International (DRI) в Україні.
Реформа прокуратури залишається спірним питанням, яке розділяє між собою парламентарів та громадянське суспільство. Як інтегрувати інститут прокуратури в оновлену систему правосуддя, яка позбавляється пережитків радянського минулого? Які зміни вже відбулися після Революції Гідності, а на які ще варто очікувати? Як збалансувати повноваження та функції прокуратури в умовах реформування Національної поліції, діяльності Національного антикорупційного бюро та створення Державного бюро розслідувань?
Спікери від Верховної Ради: Олена СОТНИК, народний депутат; Олег ЛЯШКО народний депутат; Сергій АЛЄКСЄЄВ, народний депутат; Антон ГЕРАЩЕНКО, народний депутат.
Спікери-експерти: Валентина ТЕЛИЧЕНКО голова Громадської ради з питань реформ Генеральної прокуратури України; Антон ЛЬОВІН, к.ю.н., старший юридичний аналітик DRI; Гатіс ДОНІКС, старший радник з питань реформи прокуратури, Консультативна місія ЄC (EUAM); Наталія ДРЬОМІНА-ВОЛОК, д.ю.н., завідувачка кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України.
Обов’язкова реєстрація/акредитація: https://goo.gl/OlYxpy
Контактна особа: Василь Бабич, менеджер зі зв'язків з Парламентом DRI, тел.: 096-194-86-69, v.babych@democracy-reporting.org