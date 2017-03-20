Публічна дискусія "Реформа прокуратури: місія не/здійсненна?"

Реформа прокуратури залишається спірним питанням, яке розділяє між собою парламентарів та громадянське суспільство. Як інтегрувати інститут прокуратури в оновлену систему правосуддя, яка позбавляється пережитків радянського минулого? Які зміни вже відбулися після Революції Гідності, а на які ще варто очікувати? Як збалансувати повноваження та функції прокуратури в умовах реформування Національної поліції, діяльності Національного антикорупційного бюро та створення Державного бюро розслідувань?

Спікери від Верховної Ради: Олена СОТНИК, народний депутат; Олег ЛЯШКО народний депутат; Сергій АЛЄКСЄЄВ, народний депутат; Антон ГЕРАЩЕНКО, народний депутат.

Спікери-експерти: Валентина ТЕЛИЧЕНКО голова Громадської ради з питань реформ Генеральної прокуратури України; Антон ЛЬОВІН, к.ю.н., старший юридичний аналітик DRI; Гатіс ДОНІКС, старший радник з питань реформи прокуратури, Консультативна місія ЄC (EUAM); Наталія ДРЬОМІНА-ВОЛОК, д.ю.н., завідувачка кафедри цивільного, господарського права та процесу Академії адвокатури України.

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