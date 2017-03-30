Прес-конференція Alfa Jazz Fest 2017

30 березня, у четвер о 12:00 у Креативному просторі "Часопис" (м. Київ, вул. Л. Толстого, буд. 3) відбудеться прес-конференція організаційного комітету щорічного міжнародного джазового фестивалю Alfa Jazz Fest.

Учасники: - Олексій Коган, творчий куратор Alfa Jazz Fest - Наталія Горбачевська, виконавчий директор Alfa Jazz Fest - Володимир Камінський, член оргкомітету Alfa Jazz Fest - Реут Шапір Бен-Нафталі, голова політичного відділу Посольства Держави Ізраїль в Україні Учасники прес-конференції ознайомлять Вас з програмою Alfa Jazz Fest 2017, нововведеннями, програмою концертів та інших фестивальних подій. Просимо заявки на акредитацію надсилати на: a.hrafskaya@alfajazzfest.com (до 18:00 год 29.03.2017 р.) або за телефоном: 063 995 83 52. Додаткова інформація: Олександра Графська (асистент PR-спеціаліста) тел. +38 (063) 995 83 52 e-mail: a.hrafskaya@alfajazzfest.com www.alfajazzfest.com http://www.facebook.com/alfajazzfest

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