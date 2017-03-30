Прес-конференція Alfa Jazz Fest 2017
12:00, 30 березня 2017Разное
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30 березня, у четвер о 12:00 у Креативному просторі "Часопис" (м. Київ, вул. Л. Толстого, буд. 3) відбудеться прес-конференція організаційного комітету щорічного міжнародного джазового фестивалю Alfa Jazz Fest.
Учасники:
- Олексій Коган, творчий куратор Alfa Jazz Fest
- Наталія Горбачевська, виконавчий директор Alfa Jazz Fest
- Володимир Камінський, член оргкомітету Alfa Jazz Fest
- Реут Шапір Бен-Нафталі, голова політичного відділу Посольства Держави Ізраїль в Україні
Учасники прес-конференції ознайомлять Вас з програмою Alfa Jazz Fest 2017, нововведеннями, програмою концертів та інших фестивальних подій.
Просимо заявки на акредитацію надсилати на: a.hrafskaya@alfajazzfest.com
(до 18:00 год 29.03.2017 р.) або за телефоном: 063 995 83 52.
Додаткова інформація:
Олександра Графська (асистент PR-спеціаліста)
тел. +38 (063) 995 83 52
e-mail: a.hrafskaya@alfajazzfest.com
www.alfajazzfest.com
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