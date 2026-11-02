Китай і Росія кидають виклик США в Арктиці, – ЗМІ

Цей регіон має вирішальне значення для національної безпеки США.

Нещодавно у Санкт-Петербурзі пройшла зустріч глав уряду Китаю та Росії й однією з ключових тем стала співпраця в Арктиці. На тлі цього Пекін та Москва фактично кидають виклик Сполученим Штатам та їхнім союзникам, пише "Радіо Свобода".

Видання відзначає, що наразі у світі є фактично вісім арктичних держав, серед яких США та РФ. Однак Китай не входить у цей перелік. Ці вісім країн мають територію в регіоні та виступають розпорядниками. Й Пекін з 2014 року офіційно заявляє про свої плани стати "полярною великою державою" до 2030 року. З того часу Китай інвестує значні ресурси у цей регіон, переважно в російських проєктах.

Однак Вашингтон категорично відкидає залучення Китаю до переліку арктичних держав. Оскільки Арктика має вирішальне значення для національної безпеки США з кількох причин. В регіоні розміщена американська система ППО, важливі обʼєкти інфраструктури. Також в Арктиці розміщені великі запаси критично важливих корисних копалин, які є необхідними для військових систем.

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Попри це, Пекін продовжує нарощувати свій вплив на регіон. Зокрема, КНР проводить спільні з РФ військові навчання в Арктиці, а також відправляє туди науково-дослідницькі місії. Наразі, зазначає видання, амбіції Пекіну обмежуються через те, що вони не є членами "Арктичної ради". Крім того, з 8 країн-членів ради, лише РФ має тісні зв'язки з Китаєм. Втім, на думку експертів, на яких посилається видання, Пекін продовжуватиме свою діяльність в Арктиці через її зростаюче геостратегічне значення.

"Для Китаю Арктика не є пріоритетом безпеки так само як Індо-Тихоокеанський регіон чи західна частина Тихого океану. Арктика – це планування майбутнього. Приблизно через 10-20 років, можливо, навіть менше, ці питання щодо майбутнього управління Арктикою стануть набагато актуальнішими, оскільки Арктика тане" – наголосив Бобо Лу, позаштатний науковий співробітник Австралійського інституту Лоуї.

Ситуація в Арктиці: важливі новини

Раніше Андрій Риженко, капітан 1 рангу запасу ВМС ЗСУ відзначав, що Росія почала будувати потужний флот криголамів для того, аби розширити свою економічну зону в Арктиці. Фахівець наголошував, що однією з цілей Кремля в цьому регіоні є значні запаси корисних копалин.

Видання oilprice раніше писало, що шлях в Арктику може врятувати Путіна зокрема і у його війні в Україні. Оскільки успіхи на півночі можуть забезпечити Кремлю зростання доходів від нафти та газу, необхідних для продовження бойових дій проти України.

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