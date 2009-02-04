Ціни на діаманти падають

Чотири найбільші алмазодобувні компанії світу, Алроса, De Beers, ВНР Billiton і Rio Tinto, мають намір почати спільну маркетингову акцію, покликану підтримати ціни і попит на діаманти, повідомляє Лента.ру з посиланням на "Ведомости".

Маркетингом опікатиметься спеціальна організація SteerCom, яка одержуватиме фінансування від усіх учасників ланцюжка видобутку та обробки алмазів. До алмазодобувних компаній вже приєдналися ювеліри з компанії Harry Winston.

За оцінками експертів, бюджет маркетингової кампанії може скласти близько мільярда доларів, велика частина якого піде на рекламу. Самі представники алмазних компаній точну суму і частку реклами в бюджеті не називають. Одним з напрямів кампанії може стати реклама діамантів як інвестиційного інструменту.

Вартість діаманта розміром в один карат з літа 2008 року знизилися з 8921 до 6893 доларів. Учасники спільної акції, які контролюють 90 відсотків алмазного ринку, мають намір зупинити тенденцію до пониження цін.