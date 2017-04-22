22 квітня в Києві, в готелі "Хаятт", пройде конференція "Європейська освіта для нової України"

Організатор – освітнє агентство «Бізнес-Лінк» спільно з «Ініціативою „Професійний уряд“» – об’єднанням українців – випускників найкращих університетів світу.

Де: готель Hyatt Regency Kyiv (вул. А. Тарасової, 5), зала «Париж».

Коли: 11:00–12:30, субота, 22 квітня.

Кадровий голод у державному секторі: іноземці-реформатори чи українці із західною освітою – хто на сьогодні більше відповідає викликам часу?

Чому Україні необхідно більше фахівців із західними дипломами? Яка їхня ефективність у бізнесі та державному секторі?

Чому з двох мільйонів українських студентів лише близько 800 чоловік розпочинають навчальний рік в британських університетах?

Як зробити західну освіту доступнішою для українців? Якою має бути роль держави та бізнесу в цій сфері?

Вестимуть дискусію на ці теми представники державного сектору, неурядових організацій та бізнесу. Всі учасники – випускники провідних британських та інших західних університетів. Серед них:

Роман Рубченко, голова правління асоціації «Професійний уряд», випускник Harvard University

Аліна Свідерська, президент Кембриджської спільноти України, випускниця University of Cambridge

Андрій Загороднюк, голова проектного офісу реформ при Міністерстві оборони України, випускник University of Oxford

Андрій Тимошенко, керівник міжнародних проектів «УкрГазВибобування», випускник University of Oxford

Інна Полякова, партнер юридичної компанії iLawLab, правовий експерт британського видання 'The Business Courier', випускниця Queen Mary University of London

Олександр Фролов, юрист київського офісу міжнародної юридичної фірми CMS Cameron McKenna LLC, випускник London School of Economics and Political Science

Відвідувачі виставки «Бізнес по-англійськи» також матимуть можливість особисто поспілкуватися з представниками британських університетів, коледжів та мовних шкіл; відвідати семінари англійською мовою та зустрічі з випускниками британських вишів; взяти участь у розіграші п’яти безкоштовних навчальних програм у Великій Британії.

Для відвідувачів: вхід лише за запрошеннями, які можна отримати після реєстрації на сайті організатора (http://bit.ly/2pVpsIj) або за телефоном: +38 044 494 20 80.

Акредитація для преси – за телефоном: +38 044 494 20 80 або +38 093 329 79 35.