Спеціально для участі в арт-фестивалі “Ніч у Луцькому замку”

в Україну з прем’єрою приїдуть європейські театралізовані шоу

Всі вилучені кошти з продажу квитків підуть на благодійність

В рамках арт-шоу “Ніч у Луцькому Замку” до Луцька з прем’єрою приїдуть європейські театралізовані шоу, які вперше виступатимуть в Україні. Свій єдиний виступ представить італійський проект Molecole Show – літаюча балерина, що виконує танцювальний номер тримаючись за сотні повітряних куль.

Не менш вражаючим, але “наземним” дійством буде подвійна вистава французького театрального колективу Remue Ménage, який спочатку пройде парадом по центральній вулиці Луцька, а потім виконає окремий номер під час нічної арт-програми.

Організатором арт-шоу “Ніч у Луцькому замку”, як і у попередні роки, є Луцька міська рада. Генеральний спонсор заходу – благодійний фонд Ігоря Палиці “Тільки Разом”, який виділив на організацію фестивалю 1,5 млн. гривень.

Фестиваль цього року має благодійну мету: усі зібрані кошти буде передано на потреби Луцької міської дитячої поліклініки. Також, передбачено безкоштовні квитки для учасників АТО.

Для поціновувачів театрального мистецтва організатори підготували особливий перфоманс – виставу львівського театру “Воскресіння”.

«Ніч у Луцькому замку» також відвідає всесвітньо відомий балет сучасності «Київ модерн балет» під керівництвом грандіозного хореографа Раду Поклітару.

Також своє концертне шоу в новому статусі Yamaha Local Artist представить композитор, піаніст-віртуоз Євген Хмара. Одним з хедлайнерів арт-шоу стане український музичний колектив La Festa electric opera.

Усіх гостей фестивалю очікують нічні екскурсії «Легенди Луцького замку», історичні вистави, придворні танці та інші розваги в неповторній атмосфері середньовіччя.

Арт-шоу «Ніч у Луцькому замку» відбудеться 1-2 липня у Луцькому замку. Ознайомитися з програмою фестивалю можна на сторінці у Фейсбук . Придбати квитки онлайн - на порталі kasa , або в точках продажу за адресою: вул. Стрілецька, 31 (Магазин “Кобза”), вул. Лесі Українки, 17 (музичний магазин “Медісон”) та театральний Майдан, 1.

Контакти для попередньої акредитації та додаткової інформації:

Ірина Миронова

+380633057752