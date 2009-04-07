Як виграти весілля в подарунок

Український шоу-бізнес готує спільну соціальну акцію на підтримку сімейних цінностей - 12 квітня в Києві в клубі «Sorry, Бабушка» стартує проект для закоханих «Весілля в подарунок». Як повідомили УНІАН організатори - творче об`єднання Івана ГОРОДЕЦЬКОГО та фото і відео студія Dedkoff.com, завдяки проекту три закоханих пари одержать в подарунок повний спектр столичних весільних послуг - від плаття нареченої до шоу-програми за участю зірок українського шоу-бізнесу.

Як заявили організатори акції, за перше місце в конкурсі пари одержить в подарунок весільний банкет у клубі «Sorry, Бабушка». За друге місце - в ресторані «Піросмані». За третє місце - весільний банкет.

Також для трьох пар-переможниць буде організована фото- і відеозйомка, наданий лімузин, світлозвуковий супровід святкування, послуги візажиста, флористів і декор.

На весіллі організатори планують виступ артистів компанії & Artists – групи «4 Королі», групи L`amour і співачки Наталі Морозової. А також обіцяють подарувати молодому подружжю шоколадні фонтани, бармен-шоу, фейєрверки і повітряні кулі.

Крім того, для трьох пар буде організована професійна постановка весільного танцю.

Як повідомили організатори, для того, щоб стати учасниками акції «Весілля в подарунок», молоді пари повинні заповнити анкету учасників на порталі NEVESTA.IN, пройти конкурсні тури в клубі «Sorry, Бабушка» і виконати спеціальні домашні завдання. Спеціальним випробуванням для молодят стане Футбольний матч із зірковим футбольним клубом артистів естради і кіно «Маестро». Крім того, соціальною програмою проекту передбачена допомога дитячим будинкам і відвідання парами сімейного психолога. На думку організаторів акції, дотримання цієї умови допоможе прищепити молоді практику звернення до професіоналів сімейних взаємин і сприятиме зміцненню сім`ї.

Підтримати акцію «Весілля в подарунок» погодилися провідні українські компанії у сфері послуг, яскраві представники українського шоу-бізнесу, театру і кіно, журналісти.