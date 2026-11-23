За його словами, масоване використання неядерних засобів, що викликає катастрофи, уможливлює випереджальний ядерний удар РФ.

Заступник голови Радбезу країни-агресорки РФ Дмитро Медведєв попередив, що Україна та НАТО перетнули поріг, необхідний для того, щоб Росія могла завдати превентивного ядерного удару, але рішення про це ухвалюється за підсумками комплексної оцінки. Про це повідомило російське пропагандистське агентство ТАСС.

За його словами, рішення про застосування Росією ядерної зброї не ухвалювалося через відсутність прямої необхідності це робити.

"Масоване використання неядерних засобів, що викликає катастрофи, уможливлює випереджальний ядерний удар РФ. Таємні або приховані поставки ядерної зброї Заходом Києву викличуть законний превентивний ядерний удар з боку Росії. Київ та його однодумці повинні пам'ятати, що РФ не тільки має право, а й у низці ситуацій зобов'язана використовувати ядерну зброю", - вважає Медведєв.

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Крім того, він додав, що Київ та НАТО вже доводили до ситуацій, коли РФ могла б застосувати ядерну зброю, але рішення про це ухвалюється за підсумками комплексної оцінки.

Погрози Медведєва

Як повідомляв УНІАН, раніше Медведєв сказав, що Росія розпочне "повноцінну космічну війну" у відповідь на спроби заблокувати роботу її системи космічного інтернет-зв'язку "Рассвет".

Зокрема, так Медведєв відреагував на заклики президента України Володимира Зеленського до західних партнерів ввести санкції проти осіб, причетних до створення "Рассвета". Медведєв назвав цей заклик спробою "знищити" систему. Їх знищення, за словами кремлівського чиновника, призведе до повноцінної космічної війни, і "низькоорбітальні супутники "Старлінк" посиплються вниз, як іграшки з засохлої різдвяної ялинки".

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