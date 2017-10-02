У Києві пройде велика конференція по блокчейну, криптовалютам і ICO

12 жовтня в Києві відбудеться четверта щорічна Blockchain & Bitcoin Conference Kiev – наймасштабніша в Україні подія, присвячена блокчейн-розробкам, криптовалютам і популярному інвестиційному інструменту Initial Coin Offering (ICO).

Цього року організатори – компанія Smile-Expo – вирішили акцентувати увагу на виставковій зоні, де буде представлено більше 50 постачальників софту, «заліза» і послуг, а також на спілкуванні з учасниками з-за кордону.

Так, почесним гостем конференції стане один з найвпливовіших представників IT-медіа, шеф-редактор TechCrunch Майк Бутчер. Автор колонок для Financial Times, Guardian і Daily Telegraph, який виступає модератором гучних івентів по всьому світу, поділиться власним баченням ICO і технічної підготовки до краудсейлів.

Крім Майка Бутчера, з відвідувачами поспілкуються більше трьох десятків спікерів із шести країн. Вони розділяться на три паралельні потоки: «Бізнес», «ICO» і «Розробки». Гості побачать приклади реалізації блокчейна в державному управлінні та приватному бізнесі в різних юрисдикціях. Підприємці, які планують вийти на ICO, зможуть поспілкуватися з інвесторами і досвідченими організаторами краудсейл-кампаній. Паралельно в залі розробників відбуватимуться зустрічі з творцями додатків і платформ на блокчейні.

Біля мікрофона побувають: один із трьох розробників в Україні, які отримали ступінь MVP з Microsoft Azure, засновник IT-спільноти Ukrainian Microsoft Azure Community Ігор Леонтьєв; керівник податково-юридичного департаменту Deloitte Ukraine Дмитро Павленко; керівник першого у світі блокчейн-аукціону для торгів нерухомістю «СЕТАМ» Віктор Вишньов.

Одночасно з конференцією відбуватиметься виставка продуктів для індустрії. Як повідомляють організатори, площа виставкового залу дорівнює 1000 м2 – і увесь цей простір буде заповнено стендами компаній і стартапів. Серед учасників – команда шостої за капіталізацією криптовалюти Dash; розробник унікального токена, інвестиційна платформа Goldmint; інвестиційна платформа BitConnect з тринадцятою за капіталізацією криптовалютою BCC.

Місцем проведення обрано творчий простір «Всі. Свої Локація» за адресою: вул. Десятинна, 12.

Подробиці та реєстрація – на сайті Blockchain & Bitcoin Conference Kiev.