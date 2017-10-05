Експерти обговорять наслідки прийняття пенсійної реформи
Чи є в українців альтернатива державній пенсії?
5 жовтня (четвер) 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Пенсійна реформа. Що далі?"
Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна.
Питання до обговорення:
1. Аналіз основних змін, зафіксованих у законі, прийнятому Верховною Радою.
2. Що дасть сьогоднішнім тридцятирічним введення обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи?
3. За яких умов пенсії українців досягнуть рівня, достатнього для комфортного життя?
4. Чи є в українців альтернатива державній пенсії?
Учасники круглого столу:
Тарас Козак, президент Інвестиційної групи «УНІВЕР», експерт РПР;
Олександр Ткач, заступник директора компанії «Пенсійно-актуарний консультант»;
Марія Репко, заступник директора Центру економічної стратегії;
Андрій Рева, міністр соціальної політики України;
Микола Шамбір, заступник міністра соціальної політики України;
Представник Міністерства соціальної політики України.
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