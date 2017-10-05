Експерти обговорять наслідки прийняття пенсійної реформи

5 жовтня (четвер) 2017 року о 12:00 в Інституті Горшеніна відбудеться круглий стіл «Пенсійна реформа. Що далі?"

Організатор круглого столу - Інститут Горшеніна.

Питання до обговорення:

1. Аналіз основних змін, зафіксованих у законі, прийнятому Верховною Радою.

2. Що дасть сьогоднішнім тридцятирічним введення обов'язкового накопичувального рівня пенсійної системи?

3. За яких умов пенсії українців досягнуть рівня, достатнього для комфортного життя?

4. Чи є в українців альтернатива державній пенсії?

Учасники круглого столу:

Тарас Козак, президент Інвестиційної групи «УНІВЕР», експерт РПР;

Олександр Ткач, заступник директора компанії «Пенсійно-актуарний консультант»;

Марія Репко, заступник директора Центру економічної стратегії;

Андрій Рева, міністр соціальної політики України;

Микола Шамбір, заступник міністра соціальної політики України;

Представник Міністерства соціальної політики України.

Модератор: Соня Кошкіна, шеф-редактор LB.ua.

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Згадка в новинах про організатора дискусії - Інститут Горшеніна - обов'язково.

Адреса Інституту Горшеніна: м. Київ, вул. Мала Житомирська, 18б (вхід в арку з боку Михайлівського провулка).