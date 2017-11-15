У Харкові пройде Форум Ініціатив інфраструктурної програми для України "Будуємо майбутнє разом"

У середу, 15 листопада під час Форуму представники місцевих органів влади та неурядових організацій Харківщини разом із представниками німецької федеральної компанії Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH представлять практичні результати спільних проектів у сфері інтеграції внутрішньо переміщених осіб та зміцнення спроможностей приймаючих їх громад. Крім того, учасники дискусії висловлять своє бачення реалізації таких проектів до 2019 року.

Прес-брифінг відбудеться з 9:00 до 9:30.

Місце проведення: 2-й поверх, фойє Бальної Зали готелю «Прем'єр Палац», м. Харків, проспект Незалежності, 2

Офіційні спікери прес-брифінгу:

- Михайло Черняк, заступник голови Харківської обласної державної адміністрації;

- Сергій Чернов, голова Харківської обласної ради;

- Світлана Горбунова-Рубан, заступник Харківського міського голови;

- Сабіне Мюллер, регіональний директор GIZ Україна та Білорусь.

Про спільні проекти із удосконалення громадської інфраструктури, підтримки потужностей державних установ, покращення соціальної інтеграції та їх результати, що були досягнуті за останні два роки, розповідатимуть:

- Ігор Лупандін, керівник прес-служби Головного Управління Державної Служби України з надзвичайних ситуацій у Харківській області;

- Микола Бакшеєв, міський голова м. Первомайський;

- Євген Козирєв, координатор Молодіжного Хабу «Комора» (м.Первомайський).

За акредитацією та додатковими питаннями звертайтесь у прес-службу ІІПУ: Семянистий Дмитро, 066-707-90-93, dmytro.semianystyi@giz.de, Макрушин Андрій andrii.makrushyn@giz.de 097-116-88-49.

Довідка:

Ініціативи інфраструктурної програми для України (ІІПУ) фінансуються німецьким урядом та виконуються Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH. Основна мета Ініціатив – надання підтримки Україні для подолання кризи на сході країни. ІІПУ впроваджують проекті для вирішення найбільш актуальних проблем, з якими стикається країна та її населення через збільшення кількості внутрішньо переміщених осіб (ВПО) зі східних областей.

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH підтримує уряд Німеччини в досягненні цілей у сфері міжнародного співробітництва заради сталого розвитку. Пріоритетними напрямами німецької співпраці з Україною є: демократія, громадянське суспільство, державне управління, децентралізація, енергетика та сталий економічний розвиток. Окрім пріоритетних напрямів німецька співпраця охоплює, зокрема, підтримку подолання кризових ситуацій на сході України, а також співробітництво у сфері запобігання ВІЛ/СНІД.