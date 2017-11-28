VIIІ Національний Експертний Форум "УКРАЇНА: У ПРАГНЕННІ ДО РІВНОВАГИ"
VIIІ Національний Експертний Форум «УКРАЇНА: У ПРАГНЕННІ ДО РІВНОВАГИ» відбудеться 28 листопада 2017 року за адресою: м. Київ, бізнес-центр «Парус», вул. Мечникова, 2 (2-й поверх). Початок роботи Форуму о 10.00, реєстрація учасників та ЗМІ – з 9.00.
Організатори VIIІ Національного Експертного Форуму: Інститут Горшеніна та представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі, за підтримки Національного комітету з промислового розвитку.
Провідні експерти, державні діячі, дипломати та керівники впливових міжнародних організацій протягом дня обговорюватимуть найважливіші питання порядку денного у державі під час роботи трьох дискусійних панелей:
«ФОРМУЛА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»
«СТРАТЕГІЯ ПРОМИСЛОВОГО РОСТУ ЯК ОСНОВА ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ»
«СУБ’ЄКТНІСТЬ УКРАЇНИ В НОВОМУ ЛАНДШАФТІ ЄВРОПИ»
Серед учасників VIIІ Національного Експертного Форуму «УКРАЇНА: У ПРАГНЕННІ ДО РІВНОВАГИ»: Олександр ТУРЧИНОВ, Секретар Ради національної безпеки і оборони України; Арсен АВАКОВ, Міністр внутрішніх справ України; Степан ПОЛТОРАК, Міністр оборони України; Павло ПЕТРЕНКО, Міністр юстиції України; Володимир ОМЕЛЯН, Міністр інфраструктури України; Олександр ДАНИЛЮК, Міністр фінансів України; Павло КЛІМКІН, Міністр закордонних справ України; Александер ВІННІКОВ, Голова Представництва НАТО в Україні, директор Офісу зв’язку НАТО; Ришард ЧАРНЕЦЬКИ, Віце-президент Європейського парламенту; Анатолій ГІРШФЕЛЬД, Виконавчий директор Національного комітету з промислового розвитку, народний депутат України; Марсель РЬОТІГ, Директор Представництва Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.
Програма VIIІ Національного Експертного Форуму «УКРАЇНА: У ПРАГНЕННІ ДО РІВНОВАГИ» – за посиланням.
Реєстрація для участі у Форумі - за посиланням.
Акредитація ЗМІ: тел. (044) 230 49 62, e-mail: info@gorshenin.ua