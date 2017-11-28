VIIІ Національний Експертний Форум "УКРАЇНА: У ПРАГНЕННІ ДО РІВНОВАГИ"

Організатори VIIІ Національного Експертного Форуму: Інститут Горшеніна та представництво Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі, за підтримки Національного комітету з промислового розвитку.

Провідні експерти, державні діячі, дипломати та керівники впливових міжнародних організацій протягом дня обговорюватимуть найважливіші питання порядку денного у державі під час роботи трьох дискусійних панелей:

«ФОРМУЛА БЕЗПЕКИ УКРАЇНИ»

«СТРАТЕГІЯ ПРОМИСЛОВОГО РОСТУ ЯК ОСНОВА ЗРОСТАННЯ ЕКОНОМІКИ»

«СУБ’ЄКТНІСТЬ УКРАЇНИ В НОВОМУ ЛАНДШАФТІ ЄВРОПИ»

Серед учасників VIIІ Національного Експертного Форуму «УКРАЇНА: У ПРАГНЕННІ ДО РІВНОВАГИ»: Олександр ТУРЧИНОВ, Секретар Ради національної безпеки і оборони України; Арсен АВАКОВ, Міністр внутрішніх справ України; Степан ПОЛТОРАК, Міністр оборони України; Павло ПЕТРЕНКО, Міністр юстиції України; Володимир ОМЕЛЯН, Міністр інфраструктури України; Олександр ДАНИЛЮК, Міністр фінансів України; Павло КЛІМКІН, Міністр закордонних справ України; Александер ВІННІКОВ, Голова Представництва НАТО в Україні, директор Офісу зв’язку НАТО; Ришард ЧАРНЕЦЬКИ, Віце-президент Європейського парламенту; Анатолій ГІРШФЕЛЬД, Виконавчий директор Національного комітету з промислового розвитку, народний депутат України; Марсель РЬОТІГ, Директор Представництва Фонду Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі.

Програма VIIІ Національного Експертного Форуму «УКРАЇНА: У ПРАГНЕННІ ДО РІВНОВАГИ» – за посиланням.

Реєстрація для участі у Форумі - за посиланням.

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