В Києві відбудеться 1-й Український Жіночий Конгрес

В Києві 22-23 листопада 2017 року відбудеться перший Український Жіночий Конгрес, організований за ініціативи Міжфракційного депутатського об’єднання у Верховній Раді України «Рівні можливості».

Конгрес збере біля 300 найактивніших жінок і чоловіків, успішних в політиці та бізнесі, представників неурядових організацій та медіа, щоб об’єднати їх довкола ідеї забезпечення ґендерної рівності в різних секторах українського суспільства, як базового елементу сталого розвитку нашої держави.

В рамках Конгресу відбудеться 7 дискусійних панелей з питань посилення політичної і громадської участі жінок на різних рівнях, залучення жінок до процесу миротворчості та сектору безпеки, боротьби із ґендерно обумовленим насильством, а також подолання ґендерних стереотипів та посилення ґендерної освіти і просвіти.

В тематичних обговореннях візьмуть участь перші особи держави, українські та іноземні парламентарі, представники Уряду, міжнародних організацій, місцевого самоврядування, вітчизняні та закордонні експерти.

Таким чином, Український Жіночий Конгрес створить постійно діючу публічну платформу, яка сформує порядок денний з ґендерної політики для Верховної Ради України, Уряду, приватного і громадського секторів та медіа-спільноти.

На Конгресі буде представлено дві фотовиставки – «Не жіноча справа», підготовлена в рамках кампанії проти сексизму у політиці і ЗМІ «Повага» за підтримки Національного Демократичного Інституту в партнерстві з Благодійним фондом «Добра листівка», та «Жінки, мир і безпека в Україні», яку ініціював «Український жіночий фонд» за підтримки ООН Жінки.

Протягом події буде постійно функціонувати дитяча кімната, де можна залишити своїх дітлахів. На час відсутності батьків їх доглядатимуть відповідальні няні.

Час проведення: 22 листопада з 9:00 до 21:00 та 23 листопада з 9:00 до 20:00

Вихід спікерів та спікерок до преси: передбачається під час перерв між дискусійними платформами.

Місце проведення: «Всі. Свої | Локація», вул. Десятинна, 12

Акредитація: триває до 21 листопада 18:00. Повідомте, будь ласка, е-поштою контактну інформацію (назву ЗМІ, ПІБ, телефон, е-пошту присутніх журналістів) на адресу: info@womenua.today

З питань сприяння в організації інтерв’ю чи коментарів організаторів та спікерів Конгресу звертайтесь за телефоном 067-691-45-61.

Онлайн-трансляцію заходу можна дивитись на ресурсах: womenua.today, radiosvoboda.org, 50vidsotkiv.org.ua, povaha.org.ua

Довідково: Міжфракційне депутатське об’єднання «Рівні можливості» створено з метою покращення становища жінок у суспільстві, активізації суспільного діалогу щодо забезпечення ґендерної рівності в різних сферах суспільно-політичного життя. Об’єднання діє на принципах самоврядування, є відкритим до приєднання інших народних депутатів та налаштоване на співпрацю з керівництвом Верховної Ради, депутатськими фракціями та комітетами Верховної Ради України, Адміністрацією Президента та Кабінетом міністрів України, іншими органами державної влади, громадськими організаціями та об’єднаннями.