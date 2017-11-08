День атомної енергетики в рамках ХV Міжнародного форуму "Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє"

8 листопада 2017 року о 9:00 у конференц-залі №1 Міжнародного виставкового центру (Київ, Броварський проспект, 15, павільйон №1) відбудеться традиційний День атомної енергетики в рамках ХV Міжнародного форуму «Паливно-енергетичний комплекс України: сьогодення та майбутнє». Програма круглого столу «Атомна енергетика:інвестиції в майбутнє України» в рамках Дня атомної енергетики: https://goo.gl/Umn3oM Акредитація для ЗМІ обов’язкова: тел. +38 (044) 277-78-89 або e-mail: pr@atom.gov.ua

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter