Всеукраїнський з'їзд лідерів громадських організацій "Донбас: дорожня карта 2018. Спільний вектор"

Спікери, які підтвердили свою участь:

Сергій Тарута - народний депутат України

Андрій Рева - міністр соціальної політики України

Валентин Наливайченко - лідер суспільно-політичного руху «Справедливість», екс-голова СБУ

Рефат Чубаров - голова Меджлісу кримськотатарського народу, народний депутат України

Георгій Тука - заступник міністра з питань тимчасово окупованих територій і внутрішньо переміщених осіб України

Дана подія - одна з найважливіших в суспільно-політичному житті України. Вперше за чотири роки війни, лідери близько 200 громадських організацій, які представляють 74 міста України, вирішили об'єднати свої зусилля для захисту конституційних прав мешканців Донбасу і Криму на національному та міжнародному рівнях.

Тільки врівноважена система колективного лідерства має право на існування у сучасному суспільстві.

"На з'їзді буде започатковано принципово новий адвокаційний суб'єкт - Всеукраїнська Платформа Донбасу. Захист прав громадян, які постраждали в результаті агресії РФ, тепер носитиме узгоджений і системний характер в кожному регіоні, в кожному місті нашої держави." - заявив один з ініціаторів з'їзду, лідер Громадського руху "ЗЕМЛЯКИ" Борисичев Геннадій.

Дата проведення: 23 грудня 2017 року з 11-00 до 18-00

Початок реєстрації: 10:00

Урочисте відкриття заходу: 11:00

Місце проведення: Київ, вул. Госпітальна, 4

Конференц-зал готелю «Premier Hotel Rus»

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