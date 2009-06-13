Саудівська принцеса чимало заборгувала в Парижі

Власники паризького магазину одягу Key Largo подали до суду на саудівську принцесу Маху аль-Судаїрі, повідомляє 12 червня AFP. У позові зазначено, що дружина міністра внутрішніх справ Саудівської Аравії заборговувала за покупки 89 тисяч євро (близько 126 тисяч доларів).

Повідомляється, що загальна сума боргів принцеси може досягати кількох мільйонів євро. Власники одного з паризьких ювелірних магазинів збираються найближчим часом також звернутися до суду, щоб одержати від принцеси плату за зроблені рік тому покупки.

Принцеса також була клієнткою магазина дорогої нижньої білизни "Aux caprices de Lily". У цьому бутіку вона наразі не сплатила рахунків на суму не менше 70 тисяч євро.

Журналістам не вдалося знайти принцесу, щоб узяти у неї коментарі щодо майбутнього суду, проте за деякими даними, в Парижі вона живе в дорогому готелі George V, яким володіє її племінник, принц Авалід бін Талал.

Адвокат магазину, який подав до суду, заявив, що принцесу може захистити від судового переслідування дипломатичний імунітет.

Лента.ру