Екс-мера Житомира підозрюють у крадіжці 6 мільйонів

Прокуратура Житомирської області 17 листопада винесла постанову про притягнення до кримінальної відповідальності колишнього міського голови Житомира Георгія БУРАВКОВА, який підозрюється у присвоєнні понад 6 млн. доларів США кредитних коштів.

Про це УНІАН повідомила прес-секретар прокуратури Житомирської області Тетяна ГОША.

Т.ГОША розповіла, що у 1994 році Європейський банк реконструкції та розвитку під гарантію уряду України надав нашій державі для фінансування малого та середнього бізнесу кошти на суму понад 120 млн. доларів. Для отримання кредиту з цих коштів Г.БУРАВКОВ, який у той час був засновником та керівником житомирського ТОВ "Інтерстиль", подав до банківських установ недостовірну інформацію про фінансовий стан підприємства і отримав кредит у сумі близько 3,5 млн. доларів, передавши під заставу майно та обладнання товариства як гарантію повернення кредиту.

За словами Т.ГОШІ, використавши кредитні кошти, Г.БУРАВКОВ передав заставлене майно іншим суб’єктам господарської діяльності. Тим самим він "не повернув і в подальшому незаконно розпоряджався бюджетними коштами, переслідуючи мету особистої наживи", - сказала Т.ГОША.

Вона заявила, що “всупереч тому, що господарські суди різних рівнів неодноразово приймали рішення про повернення згаданих кредитів до бюджету України, Г.БУРАВКОВ ігнорував рішення судів і продовжував здійснювати незаконні операції з майном, яке перебувало у заставі Національного банку України”. За словами Т.ГОШІ, "за згаданий період часу накопичувалися відсотки за кредитами, і загальна сума позики з відсотками становить на сьогодні більш як 6 млн. доларів США", саме тому зараз в ході слідства вживаються заходи щодо відшкодування завданих державі збитків. За словами Т.ГОШІ, "якби Г.БУРАВКОВ вніс хоча б 100 чи 200 гривень сплати, то прокуратура не мала б права порушувати проти нього кримінальну справу за фактом неповернення кредитів". Вона також зазначила, що якщо раніше Г.БУРАВКОВ фігурував як учасник кримінальної справи, то тепер він проходить у ній як обвинувачений.

У листопаді 2003 року Генеральна прокуратура України порушила кримінальну справу за фактом неповернення Г.БУРАВКОВИМ бюджетних коштів, а проведення розслідування було доручено органам прокуратури Житомирської області.

Т.ГОША заявила, що Г.БУРАВКОВА "не можуть знайти, оскільки його немає вдома і немає ніякої можливості з ним зв’язатися".

З посади керуючого ТОВ "Інтерстиль" Г.БУРАВКОВ перейшов одразу ж на посаду Житомирського міського голови, оскільки переміг на минулих виборах мера міста у 2002 році, й обіймав цю посаду до виборів 2006 року.