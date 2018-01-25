У Житомирі пройшов семінар для підвищення якості надання послуг у ЦНАПах - ОДА

Вчора у Житомирі провели семінар для підвищення якості роботи Центрів надання адміністративних послуг.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Житомирської облдержадміністрації, організатором семінару виступив департамент економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва ОДА.

Представники ЦНАПів, органів реєстрації сільських, селищних, міських рад, державні реєстратори обговорили перспективи реформування системи адміністративних послуг у контексті децентралізації.

Так, зокрема, під час заходу представники Житомирського центру розвитку місцевого самоврядування поінформували присутніх про можливість стати учасником Програми ЄС «U-LEAD Компонент 2: (початкова фаза)». Цей проект спрямований на створення Центрів надання адміністративних послуг в об’єднаних територіальних громадах та передбачає відкриття 400-600 таких центрів в Україні до кінця 2020 року.

Голова Червоненської об’єднаної територіальної громади Юрій Ящук та керівник ЦНАПу Іршанської об’єднаної територіальної громади Вікторія Будницька передали практичний досвід участі в «Програмі U-LEAD з Європою» для інших територіальних громад.

Також учасники семінару ознайомились з роботою Вінницького центру адміністративних послуг «Прозорий офіс», який презентував його керівник Василь Мрищук.

Участь у семінарі взяли: заступник директора департаменту економічного розвитку, торгівлі та міжнародного співробітництва ОДА Віктор Градівський, представники головного територіального управління юстиції у Житомирській області, управління державної міграційної служби в області, управління Держгеокадастру та інші.

Як повідомляв УНІАН, наприкінці минулого року на Житомирщині в рамках програми «U-LEAD з Європою» було відкрито нові сучасні Центри надання адміністративних послуг в Іршанській та Червоненській об’єднаних громадах.