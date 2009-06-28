У Римі виявлені останки апостола Павла

Останки апостола Павла виявлені в Римі.

Про це, як передає Газета.ru, повідомив папа римський Бенедикт XVI. Понтифік розповів, що вперше в історії недавно було проведено наукове дослідження саркофага, що знаходиться під вівтарем римського храму, повна назва якого - собор Святого Павла за міськими стінами.

За словами папи, в саркофагу були виявлені фрагменти людських кісток, що відносяться до I-II століття нашої ери.

«Це, схоже, підтверджує одностайну і безперечну традицію, згідно з якою йдеться про останки апостола Павла», - заявив Бенедикт XVI на церемонії з нагоди завершення урочистостей, пов`язаних з 2000-річчям святого Павла.

«У саркофагу, що ніколи раніше не відкривався впродовж століть, було зроблено невеликий отвір для введення зонда, за допомогою якого були виявлені сліди дорогоцінної лляної тканини пурпурового кольору, пластина з чистого золота і тканина блакитного кольору з волокнами льону. Було також виявлено присутність червоного ладану, а також білкових і вапняних з`єднань», - повідомив понтифік.

«Крім того, були знайдені найдрібніші фрагменти кісток, який були піддані дослідженню з використанням вуглецю-14 експертами, що не знали про їх походження. Згідно з результатами, вони належать людині, що жила між I і II століттям», - сказав Бенедикт XVI.

«Все це наповнює нашу душу глибокими відчуттями», - підкреслив глава Римсько-католицької церкви.