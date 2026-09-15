Рада погодилась на звільнення Кравченка з посади генпрокурора

Його звільнення підтримали 317 депутатів.

Верховна Рада ухвалила постанову про надання згоди на звільнення президентом Руслана Кравченка з посади генерального прокурора.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення цієї постанови проголосували 317 депутатів. Нею передбачається надати згоду на звільнення Кравченка відповідно до п. 25 ч. 1 ст. 85 та ч. 3 ст. 131-1 Конституції.

Операція "Карфаген" та Кравченко: що відомо

Як повідомляв УНІАН, на початку вересня Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) та Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) оприлюднили записи розмов у межах операції "Карфаген". У рамках цієї операції правоохоронцями було викрито злочинну організацію, створену одним із керівників структурних підрозділів Офісу генпрокурора.

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Згідно з даними слідства, до складу угруповання, сформованого в середині 2025 року, увійшли чинні працівники прокуратури та наближені до посадовця особи.

Основним напрямом діяльності угруповання було отримання хабарів за невтручання у роботу шахрайських кол-центрів, які ошукували громадян України та іноземців.

Кравченко заявляв, що не має "жодного стосунку до прикриття незаконних кол-центрів", не давав вказівок сприяти такій діяльності і не використовував для цього повноваження генерального прокурора.

Згодом він заявив, що підписав підозри керівнику НАБУ Семену Кривоносу та особі, близькій до керівника САП. Кравченко зауважив, що підозрює Кривоноса у підробленні офіційних документів та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі.

Потім стало відомо, що Кравченко самостійно оформив собі відрядження до Парижа, де нібито має взяти участь у засіданні Парламентської асамблеї Ради Європи.

Вчора президент Володимир Зеленський відсторонив Кравченка з посади генпрокурора.

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