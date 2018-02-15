У прокат виходить трагікомедія Міхаеля Ханеке "Хепі-енд"

15 лютого в український прокат виходить трагікомедія «Хепі-енд» від дворазового лауреата Каннського кінофестивалю Міхаеля Ханеке.

Фільм «Хепі-енд» про багато речей: про психопатів, багатіїв, соціальні привілеї, самогубства і навіть вбивства. Через історію стосунків великої родини, через банальні і незначні вчинки героїв поступово формується комічна картина європейської кризи із її ставленням до мігрантів і справжньою вартістю сучасних буржуазних цінностей.

Міхаель Ханеке – один з найтитулованіших європейських режисерів нашого часу. Австрієць двічі отримував «Золоту пальмову гілку» Каннського кінофестивалю. Його остання робота – драма «Любов» – була удостоєна премій «Оскар», «Сезар», «Бафта» і стала найкращим фільмом року за версією Європейської кіноакадемії.

Головні ролі у фільмі виконали легенди французького кіно – володарка премії «Золотий глобус» Ізабель Юппер (це її четверта робота з Ханеке) та Жан-Луї Трентіньян, у фільмі також з'являються Матьє Кассовіц і Тобі Джонс. Цікаво, що Трентіньян заявив про вихід на пенсію ще в 2003 році, і тепер робить виняток лише для фільмів Ханеке. «Хепі-енд» можна вважати своєрідним спін-оффом «Любові» – в обох фільмах Юппер і Трентіньян грають доньку та батька.

Світова прем'єра стрічки відбулася в рамках конкурсної програми Каннського кінофестивалю, де «Хепі-енд» претендував на «Золоту пальмову гілку». В Україні фільм увійшов до програми щорічного фестивалю «Вечори французького кіно» – усі київські покази «Хепі-енду» пройшли з аншлагами.

Преса відзначає, що «Хепі-енд» – перший «легкий» фільм у творчості Ханеке і перша «майже комедія», знята режисером.

«Хепі-енд» виходить у прокат 15 лютого. У день старту прокату в столичному кінотеатрі «Жовтень» відбудеться спеціальний показ.

Медіапартнери: Максі ТВ, Vertigo, Хорошее кино, Moviegram, M!nd, Фраза.юа, Моє місто