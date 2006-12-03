Найвища ялинка на воді вже кілька років у Книзі Гіннесса

Під залпи святкового салюту в Ріо-де-Жанейро запалили найвищу в світі плавучу ялинку. Тисячі людей прийшли до озера Родріго-ді-Фрейтас в престижному районі Лагоа, на якому встановлена головна новорічна визначна пам`ятка Ріо-де-Жанейро.

Висота лісової красуні - 82 метри, вага - 450 тонн. Основа ялинки складається з 11 плавучих блоків, кожен з яких досягає 12 метрів завдовжки і 3,4 метри завширшки. На ялинці засвітилися 2,8 мільйони лампочок, сполучені 35 тисячами світлових дротів. Ними керує комп`ютер, що постійно міняє колірні візерунки.

Цього року ялинка прикрашена 27 кулями – за кількістю бразильських штатів, повідомляє РІА «Новости». Усередині кожної сфери на нейлоновій тканині вишита яка-небудь визначна пам`ятка кожного штату. У випадку з Ріо-де-Жанейро це гора Цукрова голова.

Кілька років тому ялинка увійшла до Книги рекордів Гіннесса. Вона радуватиме жителів Ріо і численних туристів до середини січня. Завдяки моторам, встановленим в основі ялинки, конструкція постійно переміщається по озеру, кожен вечір запалюючись в новому місці.

За даними бразильської фінансової фірми "Брадеско Сегурос", відповідальної за конструкцію, за популярністю в туристів ялинка посідає третє місце, поступаючись лише карнавалу і зустрічі Нового року в білих штанях на набережній Копакабана.