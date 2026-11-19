У технічному плані також очікуються серйозні зміни.

Інсайдер і автор YouTube-каналу AppleTrack показав дизайн ювілейного флагмана iPhone 20 Pro. Він базується на серії витоків і чуток, що з'явилися останнім часом.

Якщо рендери вірні, пристрій має отримати титанову раму в стилі iPhone Air та дисплей із заокругленими краями з усіх чотирьох боків. Рамки навколо дисплея нібито будуть настільки тонкими, що практично зникнуть з поля зору, якщо дивитися на смартфон спереду.

За наявними даними, постачати OLED-панелі для цієї моделі буде Samsung на ексклюзивних умовах. Технологія Face ID буде повністю вбудована під екран, завдяки чому виріз Dynamic Island зменшиться до невеликого отвору виключно для селфі-камери.

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У технічному плані також очікуються серйозні зміни. Літій-іонний акумулятор поступиться місцем кремній-анодному, а модуль основної камери в iPhone 20 Pro та 20 Pro Max отримає оновлений сенсор, виготовлений за новим технологічним процесом.

Раніше Apple вже відкрито підтвердила розробку повністю безрамкового iPhone, "про який мріяв Стів Джобс". За минулі роки Apple досягла прогресу в реалізації цієї мети: спершу вийшов iPhone X із безрамковим дисплеєм, потім у iPhone 14 Pro "чубчик" поступився місцем Dynamic Island, а минулого року вийшов iPhone Air із корпусом товщиною 5,6 мм.

Ювілейні iPhone мають вийти восени 2027 року. За наявними даними, Apple готує дві моделі ювілейного смартфону, які стануть наступниками iPhone 18 Pro та 18 Pro Max. Таким чином компанія свідомо пропустить назву "iPhone 19".

За чутками, у 2027 році вийдуть одразу шість нових iPhone. Окрім iPhone 20 Pro та iPhone 20 Pro Max, у розробці перебувають базовий iPhone 18, iPhone Air 2, iPhone 18e та iPhone Duo 2.

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