Альтернативний шлях для окупантів пролягає суходолом уздовж лінії фронту, де російські колони "зустрічають" дрони.

У ніч на 19 листопада українські ракети "Нептун" уразили залізничну частину Керченського мосту. За повідомленням Міністерства оборони України, зафіксовано влучання в районі арки та залізничних колій. Масштаб пошкоджень уточнюється, однак рух поїздів наразі зупинено.

Міноборони нагадали, що залізнична частина мосту має 19 км колій і 38 тисяч шпал, а її будівництво коштувало Росії 228 млрд рублів.

У відомстві наголошують, що Кримський міст є важливим маршрутом постачання російських окупаційних угруповань на півдні України. Ним перевозять пальне, боєприпаси та інші військові вантажі. Тепер цей логістичний маршрут тимчасово не працює, а альтернативний шлях пролягає суходолом уздовж лінії фронту, де російські колони "зустрічають" українські дрони.

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"Для України це виграний час і збережені життя: що менше доїде до окупантів, то менше прилетить по наших воїнах. Це третій удар по мосту за тиждень. І це відповідь. Лише минулої ночі Росія запустила по Україні 98 ударних дронів і ракети", – зазначили в Міноборони.

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили ураження мосту ракетами берегових ракетних комплексів ВМС України "Нептун". За повідомленням військових, ціль уражено, рух мостом перекрито.

Генштаб назвав Керченський міст незаконно збудованою спорудою, яка є головною сухопутною артерією постачання російських військ на півдні. Через нього окупанти отримують пальне, боєприпаси та військову техніку. Москва роками представляла міст як символ окупації Криму та переконувала, що він є "недосяжним" і "невразливим".

"У "Нептуна" з такими символами свої рахунки. У квітні 2022 року українська крилата ракета цього типу поставила жирну крапку в історії флагмана Чорноморського флоту РФ крейсера "Москва". Тепер "Нептуни" та інша українська зброя ставлять свої крапки на мосту, яким окупанти тримаються за Крим", – заявили в Генштабі.

Водночас військові нагадали, що Керченська переправа – лише одна з ланок російської військової логістики. Сили оборони системно послаблюють і інші маршрути постачання окупаційних військ.

Зокрема, за результатами попередніх ударів підтверджено пошкодження дорожнього полотна ще трьох автомобільних мостів. 15 листопада було уражено переправи через річку Сіверський Донець поблизу Пришиба Луганської області та через річку Міус у районі Таганрога Ростовської області. Ще один міст через Міуський лиман поблизу Лакедемонівки Ростовської області пошкодили 14 листопада.

У Генштабі зазначають, що кожен виведений із ладу міст змушує російські війська використовувати довші об'їзні маршрути, створює затори на переправах і затримує доставку боєприпасів та пального на передову.

Водночас у ЗСУ наголосили, що Сили оборони України продовжують діяти в межах права на самооборону, гарантованого статтею 51 Статуту ООН. Мета цих заходів – послабити воєнно-економічний потенціал Росії та змусити її припинити збройну агресію проти України.

Що передувало

Сьогодні, 19 листопада, Генеральний штаб ЗСУ натяком підтвердив нічний удар по мосту та його руйнування. У повідомленні йшлося, що ЗСУ "вітають міст Васко да Гама (Лісабон) зі званням найдовшого мосту в Європі".

Раніше мінтранс Росії підтвердив, що рух поїздів Кримським мостом після нового українського удару зупинено.

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