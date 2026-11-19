Серед дефіцитних фахівців є й рихтувальники, яким пропонують медіанну зарплату понад 60 тис. грн.

В Україні роботодавцям дедалі складніше знаходити працівників за низкою професій. Нестача кандидатів зберігається навіть на вакансії із зарплатами 45-60 тисяч гривень, ідеться в дослідженні "OLX Робота", яке є у розпорядженні УНІАН.

Серед професій, які роботодавцям наразі закрити найважче, є керівники відділів продажів, стоматологи, технологи на виробництві та автоелектрики. При цьому медіанна зарплата для керівника відділу продажів становила 32,5 тис. грн, для стоматолога та автоелектрика – 45 тис. грн, технолога на виробництві – 32,5 тис. грн.

Помітний дефіцит кандидатів зберігається і серед інших технічних та робітничих спеціальностей. Зокрема, до переліку увійшли столяри з медіаною зарплатою 32,5 тис. грн, рихтувальники – 61,5 тис. грн, малярі – 36,5 тис. грн, токарі – 32,5 тис. грн, а також автослюсарі із медіанною зарплатою 45 тис. грн.

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Водночас нестача кандидатів стосується не лише виробництва чи автомобільної сфери. Серед вакансій із низькою активністю також фармацевти з медіаною зарплатою 26,5 тис. грн, майстри манікюру – 28 тис. грн, перукарі – 27,5 тис. грн, а також пекарі – близько 33,75 тис. грн.

Згідно дослідження, серед професій, які роботодавцям складно закривати, є як спеціальності з відносно помірним рівнем оплати, так і вакансії з медіаною зарплатою 45–60 тис. грн і вище. Це показує, що проблема дефіциту кандидатів не зводиться лише до рівня зарплати й охоплює одразу кілька сегментів ринку праці.

Аналітики вказали, що частина цих професій залишається дефіцитною вже другий рік поспіль. І в жовтні 2025 року, і в жовтні 2026 року серед вакансій із найнижчою активністю кандидатів були керівники відділів продажів, стоматологи, технологи на виробництві, автоелектрики, фармацевти, рихтувальники та пекарі.

При цьому річна динаміка відрізняється залежно від професії. Так, серед технологів на виробництві активність кандидатів знизилася приблизно на 51%, хоча медіанна зарплата зросла з 30 до 32,5 тис. грн. Для стоматологів активність зменшилася приблизно на 33%, тоді як зарплата зросла з 40 до 45 тис. грн. Серед керівників відділів продажів активність кандидатів також знизилася – приблизно на 34%.

Водночас для частини професій ситуація покращилася: серед фармацевтів активність кандидатів за рік зросла приблизно на 118%, серед рихтувальників – на 71%, а серед пекарів – приблизно на 67%. Тобто частина професій залишається складною для закриття, але в окремих сегментах інтерес кандидатів поступово відновлюється.

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У вересні найбільше вакансій було у сфері виробництва та робітничих спеціальностей, де медіанна зарплата становила 30 тис. грн. Найвищу медіанну оплату тоді пропонували у будівництві.

Восени повідомлялося, що бізнес через масовані атаки російських окупантів та руйнування почав скорочувати персонал. Якщо ситуація не покращиться, звільнення можуть набути масового характеру, а кількість вакансій продовжить зменшуватися.

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