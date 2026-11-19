З 2022 року спостерігається тенденція, коли чоловіки старше 25 років різко зацікавились в продовженні отримання освіти.

З 2025 року у зв’язку з відсутністю підтверджень відвідування занять і навчання із закладів освіти було відраховано близько 50 тисяч чоловіків. Про це міністр освіти і науки України Андрій Бутенко сказав в інтерв’ю для "Суспільне".

"На жаль, із 2022 року ми бачимо тенденцію зі зростання кількості чоловіків, старших за 25 років, які різко стали зацікавлені у продовженні свого навчання. Пік у нас припав, наскільки я пам'ятаю, на 2024 рік, коли понад 100 тисяч чоловіків вступили до різних закладів освіти", - відзначив міністр.

Однак, він зауважив, що йдеться не лише про вищу, а й професійну освіту, оскільки таких чоловіків якраз більше у фаховій передвищій освіті. Разом з тим, за його словами, багато хто з них насправді вчиться.

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При цьому, як розповів Бутенко, МОН разом із Державною службою якості освіти виявляє випадки, коли немає підтверджень, що люди навчаються і відвідують заняття.

"Тоді відбувається відрахування. З 2025 року було відраховано близько 50 тисяч таких чоловіків - за невиконання навчального плану", - наголосив Бутенко.

За його словами, у багатьох університетах зараз є частка студентів, старших за 25 років.

"Ця частка коливається на рівні 2,5%, що ніяк не впливає на економічні можливості університету. Але ми бачили випадки приватних закладів освіти, де цей показник зростав до 90%", - додав Бутенко.

Здобуття освіти в Україні під час мобілізації - що відомо

Як повідомляв УНІАН, відстрочка від служби у професійній освіті надається лише для тих, хто ніколи не вчився ні в коледжах, ні в університетах, однак таких людей в Україні небагато.

"Наприклад, якщо ви закінчили колись університет, і подаєтесь на навчання в професійний заклад, відстрочку не надають. Ви можете отримати відстрочку, якщо у вас до цього вищої освіти не було. Так само в професійних закладах - якщо у вас до цього не було ніякої освіти, а тільки повна загальна середня, тоді ви отримуєте відстрочку", - розповів колишній заступник Міністра освіти і науки України Дмитро Завгородній.

Водночас у 2026 році дещо змінилося законодавство щодо здобуття освіти та відстрочок від мобілізації.

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