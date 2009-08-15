У США почали продавати місячні проїздні на літак
03:35, 15 серпня 2009Разное
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Дорожче, ніж метро, але ненабагато
Американський авіаперевізник JetBlue починає продавати місячні проїзні квитки, повідомляється на офіційному сайті компанії.
Квиток на необмежену кількість поїздок вартістю 599 доларів дійсний з вересня до жовтня на всі внутрішні рейси авіакомпанії, а також на деякі зарубіжні рейси - до Мексики, Коста-Ріки та країн Карибського басейну.
Перший місячний проїзний авіаквиток коштує лише в шість разів дорожче місячного проїзного в ньюйоркському метро.
Світова економічна криза різко загострила конкуренцію на ринку пасажирських авіаперевезень, коли потік любителів подорожей сильно скоротився.
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