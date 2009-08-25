Росіянин приплив до Криму на плоту з порожніх пляшок

У неділю, 23 серпня, у Криму затримали порушника кордону, який плив на загорнутих у тканину порожніх пластикових пляшках.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, плавця в районі мису Зміїний помітили місцеві рибалки і повідомили про нього співробітників відділу прикордонної служби «Керч».

Після огляду лікарем затриманого доставили до підрозділу Держприкордонслужби.

Затриманий виявився 45-річним росіянином. Він мав свідоцтво на в’їзд у Російську Федерацію, видане російським Посольством у Румунії.

Як з’ясувалося, на батьківщині порушник неодноразово був засуджений та не збирався там надовго залишатися. Він мав намір знову незаконно потрапити до Румунії та змайстрував пліт, на якому в районі Таманського півострова відчалив від російського берега. Під час подорожі його течією знесло до мису Зміїний.

Українські прикордонники поінформували про затриманого своїх російських колег.