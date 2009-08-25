Росіянин приплив до Криму на плоту з порожніх пляшок

10:39, 25 серпня 2009
Разное
1748 0

Прикордонники затримали порушника

У неділю, 23 серпня, у Криму затримали порушника кордону, який плив на загорнутих у тканину порожніх пластикових пляшках.

Як повідомили УНІАН у відділі з питань взаємодії із ЗМІ та зв’язків з громадськістю Державної прикордонної служби України, плавця в районі мису Зміїний помітили місцеві рибалки і повідомили про нього співробітників відділу прикордонної служби «Керч».

Після огляду лікарем затриманого доставили до підрозділу Держприкордонслужби.

Затриманий виявився 45-річним росіянином. Він мав свідоцтво на в’їзд у Російську Федерацію, видане російським Посольством у Румунії.

Як з’ясувалося, на батьківщині порушник неодноразово був засуджений та не збирався там надовго залишатися. Він мав намір знову незаконно потрапити до Румунії та змайстрував пліт, на якому в районі Таманського півострова відчалив від російського берега. Під час подорожі його течією знесло до мису Зміїний.

Українські прикордонники поінформували про затриманого своїх російських колег.

 

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter