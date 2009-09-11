ДАІ проводитиме техогляд протягом шести діб на тиждень

Міністр внутрішніх справ України Юрій ЛУЦЕНКО видав розпорядження, яким зобов’язав підрозділи Державтоінспекції проводити технічний огляд транспортних засобів протягом шести діб на тиждень замість чотирьох.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДАІ МВС України.

Як зазначається у повідомленні, постановою Кабінету міністрів України від 19 серпня 2009 року на підрозділи Державтоінспекції покладені функції проведення перевірки технічного стану транспортних засобів під час державного технічного огляду в разі відсутності в межах території району обслуговування суб`єктів господарювання, уповноважених на проведення такої перевірки.

Відповідно до вказаного нормативного акта, термін проведення державного технічного огляду для транспортних засобів, що підлягають технічному огляду у 2009 році, закінчується 15 грудня поточного року. Однак станом на 1 вересня 2009 року державний технічний огляд пройшло лише 42% таких транспортних засобів.

Таким чином в місцях перевірки технічного стану транспортних засобів уповноваженими суб`єктами господарювання, де є відповідні умови для прийому громадян, буде забезпечено залучення працівників Державтоінспекції для повного проходження процедури техогляду на місцях та економії часу.

Водночас Ю.ЛУЦЕНКО заборонив вимагати від автовласників під час проведення державного технічного огляду будь-які платні довідки, видача яких належить до компетенції підрозділів ДАІ.

Враховуючи побажання підприємців, він також зобов`язав особовий склад підрозділів ДАІ, який залучається до нагляду за дорожнім рухом, при документуванні порушень, учинених водіями транспортних засобів суб`єктів господарювання, обов`язково робити в шляхових листах відмітку про факт порушення. А для контролю та координації дій між працівниками ДАІ та суб`єктами господарювання організувати здійснення взаємних щомісячних звірок стосовно наявних облікових даних про задокументовані порушення Правил дорожнього руху, скоєні водіями транспортних засобів відповідних підприємств.