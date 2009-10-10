В МЗС Польщі виправдовуються за ремонт туалету

У Міністерстві закордонних Польщі змушені виправдовуватися за запланований ремонт двох туалетів та маленької кухні у приміщенні міністерства, на який планується витратити близько 100 тис. євро.

Як передає кореспондент УНІАН у Польщі, прес-секретар міністерства Пьотр ПАШКОВСЬКИЙ переконував у прямому ефірі TVN24, що такий дорогий ремонт є не марнотратством, а необхідністю.

“Треба взяти до уваги функції, які виконують ці два туалети. Ця частина міністерства є справжньою візитівкою країни”, - сказав він, пояснюючи плановий ремонт на першому поверсі польського МЗС.

За даними польських медіа, чиновники планують відремонтувати 28 метрів квадратних чоловічого та жіночого туалетів, а також невеличке приміщення, яке використовують як міні-кухню. Ці кімнати, зокрема, планується викласти мармуром, замінити каналізаційні труби, системи електро- та водопостачання.

“Насправді планується виконати багато робіт”, - переконував прес-секретар, який водночас спростовував повідомлення деяких ЗМІ, що в туалетах планується встановляти крани вартістю тисячу євро кожен.

“Часом журналісти вибирають “жовтий” стиль інформування про справу. Показують марнотратну адміністрацію, яка щедрою рукою роздає державні гроші, аби забезпечити собі найкращі умови. А це не так”, - сказав П.ПАШКОВСЬКИЙ, додавши, що таке коментарі “паралізують” роботу міністерства.