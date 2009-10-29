Під час ДТП перекинулося міліцейське авто з ув'язненим

У Луцьку в результаті ДТП перекинулося міліцейське авто, в якому везли злочинця в слідчий ізолятор. Інцидент трапився сьогодні на вулиці Шевченка. Під час ДТП постраждало троє правоохоронців.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ УМВС України у Волинській області, міліцейський автомобіль, в якому перебував затриманий, рухався з Турійського району, щоб доправити злочинця в слідчий ізолятор Луцька. Проте на вул. Шевченка на кільці сталося зіткнення міліцейського авто з „газеллю”. У результаті автомобіль правоохоронців перекинувся колесами догори, трьох міліціонерів забрала „швидка” допомога. Наразі їх стан невідомий. Натомість ув’язнений успішно доправлений до пункту призначення.

За даним фактом триває службове розслідування, зазначили в ЦГЗ УМВС України у Волинській області.