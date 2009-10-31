Суд заборонив 13-річній дівчинці одній пливти довкола світу

Суд в Голландії заборонив 13-річній Лорі Деккер самій здійснити навколосвітню подорож, повідомляє Бі-Бі-Сі.

Вона хоче встановити рекорд як наймолодша мандрівниця, яка здійснила навколосвітнє плавання.

Проте суддя виніс ухвалу, що вона ще надто молода для цього, незважаючи на те, що її батьки дали свою згоду на це плавання.

Дівчинку передали під піклування соціальних служб до кінця навчального року в липні наступного року.