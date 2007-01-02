Севастополець упав з 35-метрової скелі

У Криму севастополець, перебуваючи в стані алкогольного сп`яніння, впав з 35-метрової скелі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Головного управління МНС України в АРК, компанія, яка зустрічала Новий рік на Мангуп-Кале (Бахчисарайський район), не помітила зникнення одного з чоловіків. Як виявилося, вночі 34-річний севастополець вирушив прогулятися по мису Дірявий і, посковзнувшись на обмерзлій скелі, пролетів близько 35 метрів і впав у балку.

Як розповів командир Бахчисарайського гірського пошуково-рятувального загону Віктор БОЛДИР, крики постраждалого почула інша компанія, яка виявилась поблизу. Не знаючи, що зробити, люди принесли теплий одяг, закутали постраждалого і розвели багаття. Лише близько восьмої ранку компанія здогадалася вийти на рятувальників.

Коли рятувальники прибули на місце події, постраждалий не міг поворушити ні рукою, ні ногою, і, судячи з усього, у нього був компресійний перелом хребта. "Чоловік був іще в стані алкогольного сп`яніння, тому болю сильно не відчував, і навіть намагався жартувати", - відзначають рятувальники.

Близько 4 кілометрів рятувальникам з постраждалим довелося їхати горами на всюдиході. Внизу їх зустріла "швидка", яка відвезла "скелелаза" в травматологію.