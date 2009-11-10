Джип без водія на смерть збив двох жінок

У Севастополі сьогодні джип «Саньєн», рухаючись без водія заднім ходом, на смерть збив двох пішоходів-жінок.

Як повідомили УНІАН у прес-центрі відділу ДАІ УМВС України в місті Севастополі, ближче до полудня 36-річний водій автомобіля «Саньєн», залишивши транспортний засіб, не вжив усіх заходів до того, щоб не допустити його самостійного руху. В результаті автомобіль мимоволі розпочав рух заднім ходом, і здійснив наїзд на двох пішоходів, 1957 і 1953 років народження, що знаходилися на тротуарі. Внаслідок наїзду обидві жінки загинули на місці ДТП.

Перед цим автомобіль збив сталеву трубу.

Як також стало відомо, водій джипа, побачивши те, що сталося, намагався надати допомогу потерпілим (за допомогою домкрата намагався підняти авто). Крім того, були викликані «швидка допомога», наряд ДАІ і аварійна бригада газової служби. Проте обидві потерпілі померли на місці трагедії.