Відбулися богослужіння та панахиди за загиблими у ДТП

У церквах Вінниччини сьогодні відбулось богослужіння та прочитані заупокійні молитви за загиблими у ДТП.

Як передає кореспондент, про це повідомив архієпископ Вінницький і Могилів-Подільський УПЦ КП СИМЕОН.

«Закликаю вас як мирян так і тих, хто відповідає за безпеку на дорогах прийти у храм, щоб воздати свої молитви за здоров’я тих, хто залишився каліками і в першу чергу за упокій піднести молитву за тих, хто загинув у різні часи, дні і роки до сьогоднішнього дня у дорожньо-транспортних катастрофах і аваріях», - закликав усіх віруючих напередодні архієпископ. Він зазначив, що ця молитва з благословення предстоятеля УПЦ митрополита ВОЛОДИМИРА буде відбуватися у кожному храмі.