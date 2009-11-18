Жінка впала в 10-метровий каналізаційний колодязь

В Херсоні ледве не загинула жінка, впавши до відкритого каналізаційного колодязя 10-метрової глибини.

Як повідомили УНІАН у відділі взаємодії зі ЗМІ та зв’язків з громадськістю при ГУМНС в Херсонській області, нещасний випадок стався 17-го листопада близько 02.20 ночі в Суворовському районі Херсона.

46-річна жінка, зійшовши на узбіччя з проїжджої частини, не помітила відчиненого колодязя й упала на глибину 10 м. На її крики про допомогу відреагували мешканці найближчої багатоповерхівки і зателефонували за номером “101”.

Рятувальники обласного МНС не без складнощів підняли постраждалу з колодязя та до приїзду “швидкої” надали першу допомогу. Жінка отримала травму голови й перебувала у шоковому стані від пережитого. Рятувальники ж упевнені: жінці пощастило, оскільки на дні колодязя були металеві елементи, вдарившись об які, вона могла й загинути.

Наразі постраждала госпіталізована до нейрохірургічного відділення обласної клінічної лікарні.