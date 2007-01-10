Свободу українським пілотам у Норвегії!

Мій тесть Віталій Петрович – людина більш ніж проста. Він говорить на суржику, не є Інтернет-користувачем, а заробляє тим, що водить тролейбус. Проте він активно цікавиться всім, що відбувається у світі й жваво на це реагує. Так вийшло, що на святах, під час гулянь, Віталій Петрович дізнався про пригоди українських пілотів, затриманих у Норвегії за спробу здійснити рейс у нетверезому стані. Ця подія так обурила тестя, що він попросив включити диктофон, щоб я записав його думку і довів її до відома громадськості за допомогою ЗМІ.

«Тільки подумайте, норвежці незаконно затримали українських громадян і погрожують їм величезними строками. І все за що? За те, що ті трішки «накотили» перед вильотом. Це ж придумати таке! Я півтора року працював у Португалії. Там нетверезий стан підсудного є пом`якшувальною обставиною, а не обтяжливою. Так чому будь-який наркоман у Європі вважається хворою людиною, якій потрібна особлива увага й догляд, а український пілот-алкоголік автоматично стає злочинцем?

Кожен знає, яка в льотчиків тяжка робота, так чому вони не можуть дозволити собі трохи розслабитися? А їх за те погрожують причинити за ґрати. Уявляєте, які «подарунки» одержали їхні дружини та діти на Різдво, коли довідалися, що їхні чоловіки арештовані десь за кордоном?

Чому я ще такий обурений тим, що відбулося? Річ у тім, що я сам воджу тролейбус і, буває, трішки вживаю перед виїздом, особливо взимку. І ще жодного разу не було аварій. А знаєте чому? По-перше, я завжди знаю міру – п`ю не більш як сто п`ятдесят грамів, по-друге, я професіонал. Я упевнений, що наші пілоти, яких заарештували за нетверезий стан, теж професіонали. А людину треба передусім оцінювати за її професіоналізм, а не карати будь-що. Тим більше, наскільки я знаю, літак, на якому мали полетіти наші хлопці, був Ан-22, а він в управлінні не набагато складніший від тролейбуса. Це ж не бойова авіація.

Крім того, не весь екіпаж був п`яний, а тільки сім чоловік із сімнадцяти. Більшість пілотів були тверезі. Отже, літак до Баку (чи куди там?) якось довели б. Урешті-решт нічого ж страшно не відбулося. Але наших хлопців заарештували, що дуже образливо.

Росіяни літають у п`яному стан, і це, вважай, норма (правда, над територією Росії)...

Я вважаю, що ми повинні докласти всіх зусиль, щоб витягнути наших хлопців із в`язниці. Якщо зусилля дипломатів не вистачить, за них повинні заступитися президент, прем`єр-міністр і парламент. Якщо ж нашим депутатам потрібна думка простої громадськості, то я готовий першим поставити свій підпис на захист українських пілотів і вийти до норвезького посольства з вимогою звільнити льотчиків. Приєднуйте свої голоси до мого, завтра в такій ситуації може опинитися кожен з нас».

Як кажуть, зі слів Віталія Петровича загалом записано правильно.

Олексій Подорожний, м. Харків