Буш дозволив видобувати нафту на Алясці

Президент Буш скасував заборону на розробку нафтових і газових родовищ на Алясці в районі Бристольскої затоки, повідомляє AP.

"Перш ніж почнеться видобуток корисних копалин у даному районі, буде проведено детальне дослідження і надана можливість громадського обговорення проектів розробки", - прокоментував рішення президента глава Департаменту управління федеральним майна Дерк Кемпторн (Dirk Kempthorne).

За його твердженням, скасування заборони сприятиме зміцненню енергетичної безпеки країни та зниженню її залежності від імпортних енергоносіїв. Департамент планує почати видачу ліцензій на видобуток нафти і газу до 2010 року.

У свою чергу, губернатор Аляски Сара Пейлін (Sarah Palin), підтримавши рішення Джорджа Буша, пообіцяла розробити заходи захисту місцевої фауни і флори та риболовного промислу.

Лента.ру