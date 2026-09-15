Кремль підготував ОПК Білорусі до затяжної війни проти Україні, - ISW

В Білорусі вже почав працювати завод з виробництва деталей для літаків.

Росія наростила військову присутність у Білорусі та збільшила інтеграцію білоруського оборонно-промислового комплексу (ОПК) у свій. Про це пишуть аналітики з Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що Росія поглинає елементи оборонно-промислової бази Білорусі і це є частиною стратегії Кремля з переозброєння власної армії та підтримки затяжної війни в Україні.

У звіті йдеться, що за даними білоруських опозиціонерів, Мінськ приготував свій 558-й авіаційний ремонтний завод у Барановичах до виробництва компонентів для штурмовика Су-25. Зазначається, що цей завод вже має нові потужності площею понад 20 тис. кв м. І Мінськ вже використовує його для виробництва деталей для низки літаків. Серед них, зокрема, Су-25, Су-27, Су-30 та МіГ-29.

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Експерти ISW нагадали , що про локалізацію виробництва деталей для російських літаків білоруський диктатор Олександр Лукашенко заявляв ще в лютому 2023 року.

Підтримка РФ від Білорусі

Раніше в ГУР відзначали, що в Білорусі продовжують розташовуватися ретранслятори, які РФ використовує для ударів дронами по Україні. Зазначається, що наразі в Білорусі розташовано шість таких ретрансляторів.

Водночас ДПСУ раніше повідомляла, що на кордоні між Україною та Білоруссю було запроваджено спеціальний прикордонний режим. Зазначалося, що в межах зазначеної території забороняється вільний в’їзд, перебування, проживання та пересування людей.

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