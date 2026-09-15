Туристам пропонують відвідати Лондонський Тауер у компанії знаменитих круків

Щоб потрапити на незвичайну екскурсію, туристам доведеться прокинутися раніше.

Лондонський Тауер запустив незвичайні екскурсії, під час яких туристи зможуть познайомитися зі знаменитими на весь світ круками, що мешкають у фортеці.

Як повідомляється на сайті пам'ятки, бажаючим взяти участь в екскурсії доведеться прокинутися раніше, адже вони отримають можливість потрапити на територію Тауера за годину до офіційного відкриття (збір о 8:00, початок туру о 8:15).

Під час екскурсії туристів супроводжуватиме один із доглядачів за круками.

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"На вас чекає захоплива 45-хвилинна розповідь про найвідоміших мешканців Тауера, яка відбудеться ще до того, як відчиняться дверцята їхніх кліток. Ви дізнаєтеся імена круків та особливості їхнього характеру, ознайомитеся з тим, як їх годують і як за ними доглядають, а також зануритеся в історію, міфи та традиції, що зробили цих птахів незмінним символом Тауера протягом багатьох століть. Ви почуєте історії, зазвичай приховані від очей публіки, і краще зрозумієте, яку важливу роль ці птахи відіграють у спадщині Тауера", – інтригують автори туру.

Також учасникам екскурсії дозволять зробити ексклюзивні фотографії круків і поспостерігати за тим, як їх випускають на територію Тауера на денну прогулянку.

Екскурсія Ravens experience проводиться двічі на тиждень – щосереди та щоп'ятниці. Вартість квитків для дорослих становить 90 фунтів стерлінгів (близько 5420 гривень), записуватися на тур потрібно заздалегідь онлайн.

У вартість також входить доступ до всіх відкритих для відвідування зон Лондонського Тауера, будівництво якого розпочалося ще в 11 столітті, включаючи виставку королівських регалій.

Лондон – що потрібно знати туристам

Як повідомляв УНІАН.Туризм, раніше журналіст Конор Кларк, який народився і виріс у Лондоні, назвав головні помилки туристів, які приїжджають до британської столиці.

Водночас недавнє дослідження визначило 10 популярних місць у Лондоні, яких уникають самі лондонці. Виявилося, що приблизно чверть мешканців міста жодного разу не відвідували знамените колесо огляду "Лондонське око".

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