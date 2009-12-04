Форд зіткнувся зі Субару: троє загиблих, у т.ч. інспектор ДАІ

Троє людей загинули, ще двоє дістали травми в результаті зіткнення двох легкових автомобілів у Криму.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського Управління Державтоінспекції, аварія сталася вчора у другій половині дня в районі села Перевальне.

Загинули водій «Субару» і двоє пасажирів «Форда», серед них - інспектор ДАІ Алушти.

Співробітника Алуштинської Державтоінспекції, який керував «Фордом», і пасажирку «Субару» з тяжкими травмами доставлено до лікарні.