Форд зіткнувся зі Субару: троє загиблих, у т.ч. інспектор ДАІ
11:52, 04 грудня 2009Разное
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Троє людей загинули, ще двоє дістали травми в результаті зіткнення двох легкових автомобілів у Криму.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Кримського Управління Державтоінспекції, аварія сталася вчора у другій половині дня в районі села Перевальне.
Загинули водій «Субару» і двоє пасажирів «Форда», серед них - інспектор ДАІ Алушти.
Співробітника Алуштинської Державтоінспекції, який керував «Фордом», і пасажирку «Субару» з тяжкими травмами доставлено до лікарні.
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