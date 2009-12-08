Мельниченко тягне прес-секретаря Литвина на допит у Генпрокуратурі

Колишній охоронець екс-Президента України Леоніда КУЧМИ Микола МЕЛЬНИЧЕНКО сьогодні звернувся до генерального прокурора Олександр МЕДВЕДЬКО із заявою, у якій просить допитати прес-секретаря голови Верховної Ради Володимира ЛИТВИНА Ольгу ЧОРНУ з приводу звинувачень на його адресу у вимаганні у спікера коштів “за мовчання у справі Гонгадзе”.

Про це УНІАН повідомив сам М.МЕЛЬНИЧЕНКО.

За словами М.МЕЛЬНИЧЕНКА, також він вимагає допитати з цього приводу і його самого.

Він зазначивши, що у своєму зверненні також просить генпрокурора під час допиту О.ЧОРНОЇ встановити осіб, які, можливо, надавали їй відповідні вказівки з приводу озвучення такої інформації.

Довідка УНІАН. Сьогодні у коментарі “ЛігабізнесІнформ” О.ЧОРНА заявила, що М.МЕЛЬНИЧЕНКО недавно намагався вийти на виборчий штаб В.ЛИТВИНА і просив гроші нібито за мовчання “у справі Гонгадзе”.