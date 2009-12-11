З випадінням снігу зросла кількість ДТП
20:21, 11 грудня 2009Разное
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Троє людей загинули на Полтавщині
Сьогодні біля села Судіївка Полтавського району Полтавської області внаслідок ДТП троє людей загинули, четверо травмовано.
Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України в Полтавській області, через складні погодні умови зіткнулися два легкові автомобілі.
У ДАІ зазначили, що сьогодні через випадання снігу в Полтавській області сталося рекордне за останній час число ДТП. Тільки в Полтаві працівники ДАІ 16 разів виїжджали оформляти аварії.
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