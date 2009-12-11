З випадінням снігу зросла кількість ДТП

Сьогодні біля села Судіївка Полтавського району Полтавської області внаслідок ДТП троє людей загинули, четверо травмовано.

Як повідомили УНІАН у ЦГЗ ГУ МВС України в Полтавській області, через складні погодні умови зіткнулися два легкові автомобілі.

У ДАІ зазначили, що сьогодні через випадання снігу в Полтавській області сталося рекордне за останній час число ДТП. Тільки в Полтаві працівники ДАІ 16 разів виїжджали оформляти аварії.