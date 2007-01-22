Скажи «Ні!» платним туалетам

Думка Ось ви тут все про високе пишете: Верховна Рада, Кабмін, Президент. Це, звичайно, все дуже захопливо, і мої проблеми як проблеми маленької людини вас, можливо, не дуже зацікавлять. Але в ситуації, про яку я говорю, напевно опинявся кожен, тому, думаю, є сенс висловитися.

Я часто разом зі своїми друзями люблю посидіти увечері в якому-небудь фаст-фуді – дякувати Богу, таких зараз відкрилося чимало, тут багато світла, недорого і затишно. Проте останнім часом спостерігається нездорова, на мій погляд, тенденція. Все частіше в таких закладах почали робити платною послугу відвідин туалету. Виглядає це принизливо: перш ніж відвідати заповітне місце, ви повинні тут щось купити, а інакше – ніяк. Потім вам видають чек з кодом замку вбиральні. Знемагаючи від бажання «попудрити носик», ви вистоюєте чергу, розплачуєтеся за страви, потім знаходите столик, ставите на нього тацю, і, якщо ще не загубили чек, йдете в туалет. Припустімо, за цей час ваш сніданок, обід чи вечерю прибрати не встигли, але, повернувшись до їжі, ви розумієте, що вона вже досить-таки холодна.

Чого ж так боїться керівництво «Макдональдса» і «Домашньої кухні»? Що до їх туалетів зайдуть люди, які не купили у них і шматка хліба? Або того, що у них поселяться бомжі? Може, вони побоюються за чистоту цих туалетів, економлячи на зарплаті за зайву пару годин роботи прибиральниці? Невже це все так невигідно? Не знаю, чи порушує така ситуація права споживача, але особисто мені це дуже неприємно, особливо якщо врахувати, що в столиці, як, власне, і в багатьох інших містах України катастрофічно не вистачає громадських туалетів.

Як людина незгодна з такою політикою, я регулярно провожу акції протесту проти цього свавілля. Ні, йдеться не про те, щоб робити свою справу під самими стінами цих самих фаст-фудів. Просто кожного разу, посидівши в такому закладі, я голосно повідомляю людям, що стоять під дверима, «секретні» цифри. При цьому помічаю, що частина тих, хто відчуваює потребу негайно прямує до ватерклозету. Закликаю вас усіх взяти участь в акції протесту: сьогодні код на дверях «Трапезної» на Подолі 808. А ви які знаєте сьогоднішні коди?

Анатолій Сулханов, м. Київ