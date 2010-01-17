Виборці, не внесені до списків, відмовляються йти з дільниць

В Одесі близько 70 осіб, які не внесені до списків виборців 28-ої дільниці 135-го виборчого округу (Приморський район), відмовляються залишити дільницю, доки їм не дадуть змоги проголосувати.

Як уточнили УНІАН в облорганізації Комітету виборців України, «ця група виборців, яка не перевірила заздалегідь у дільничній комісії наявності у списку своїх прізвищ, вимагає внести зміни до виборчих списків - без рішення суду».

Ще одна група виборців – шестеро одеситів – викликала на дільницю №31 цього ж округу співробітників облуправління Служби безпеки України, вимагаючи від офіцерів сприяти внесенню їх прізвищ до списку виборців дільниці.

У свою чергу, комісії дільниць №28 і №31 наполегливо рекомендують громадянам звертатися із заявами до суду, який може негайно задовольнити їх заяви про участь у виборах.