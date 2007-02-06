Півтисячі осіб евакуювали із ”замінованої” школи

Рятувальникам Міністерства з питань надзвичайних ситуацій місті Комсомольську Полтавської області довелося сьогодні вранці оперативно евакуювати 416 школярів і 39 осіб обслуговуючого персоналу зі школи, де за повідомленням аноніма, було закладено вибуховий пристрій.

Як повідомили УНІАН у прес-служба МНС України, телефонний дзвінок про те, що замінована загальноосвітня школа 1-го та 3-го ступенів надійшов до Комсомольського міськвідділу міліції о 08:15. Одразу ж були повідомлені всі необхідні служби, із Кременчука прибув спеціаліст вибухово-технічного відділу науково-дослідного експертно-криміналістичного центру УМВС. Рятувальники МНС оперативно провели евакуацію дітей і дорослих: за десять хвилин 416 школярів і 39 осіб обслуговуючого персоналу були виведені у безпечне місце. Близько 11:00 спеціалісти закінчили повне обстеження будівлі, в якій не знайшли жодного вибухонебезпечного пристрою.

Зараз ведеться робота з виявлення порушників правопорядку, при цьому використовується запис розмови з погрозами, який був записаний працівниками міліції.

Подібний випадок стався в Комсомольську три роки тому, тоді на двох школярів дев’яти та одинадцяти років була заведена кримінальна справа, бо ті «замінували» аж три школи.